Chabris

Animation natation à la piscine

40 A Rue Abel Bonnet Chabris Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:30:00

fin : 2026-07-04 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Prêt(e) à relever le défi ?

Participez à notre animation 3h de natation, un défi convivial en relais par équipes de 6 nageurs.

️ Le principe se relayer pour parcourir ensemble la plus grande distance possible !

Que vous soyez nageur régulier ou occasionnel, venez partager un moment sportif placé sous le signe de la bonne humeur et de l’esprit d’équipe.

️ Tarif prix d’une entrée piscine

8 équipes de 6 participants

Pot de l’amitié à l’issue de l’animation

⚠️ Sur inscription .

40 A Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01 accueil@aquabazelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?Are you up for the challenge? ????

Join our 3-hour swimming event, a fun relay challenge for teams of 6 swimmers.

L’événement Animation natation à la piscine Chabris a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Chabris Pays de Bazelle