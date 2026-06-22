Animation natation à la piscine Chabris
Animation natation à la piscine Chabris samedi 4 juillet 2026.
Chabris
Animation natation à la piscine
40 A Rue Abel Bonnet Chabris Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-04 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Prêt(e) à relever le défi ?
Participez à notre animation 3h de natation, un défi convivial en relais par équipes de 6 nageurs.
️ Le principe se relayer pour parcourir ensemble la plus grande distance possible !
Que vous soyez nageur régulier ou occasionnel, venez partager un moment sportif placé sous le signe de la bonne humeur et de l’esprit d’équipe.
️ Tarif prix d’une entrée piscine
8 équipes de 6 participants
Pot de l’amitié à l’issue de l’animation
⚠️ Sur inscription .
40 A Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01 accueil@aquabazelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
?Are you up for the challenge? ????
Join our 3-hour swimming event, a fun relay challenge for teams of 6 swimmers.
L’événement Animation natation à la piscine Chabris a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Chabris Pays de Bazelle
À voir aussi à Chabris (Indre)
- 30 ans du club Chabris badminton Chabris 4 juillet 2026
- 7ème marché nocturne à Chabris Chabris 4 juillet 2026
- Pêche aux histoires Chabris 9 juillet 2026