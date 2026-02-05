Animation nature Les mares de la Palu Saintes

Animation nature Les mares de la Palu

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17

2026-07-17

Discrètes mais essentielles, les mares abritent une vie foisonnante.

En compagnie de Nature Environnement 17, partez à la découverte de ces petits milieux aquatiques et des nombreux habitants qui s’y cachent…

Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47

English :

Discreet but essential, ponds are home to an abundance of life.

In the company of Nature Environnement 17, discover these small aquatic environments and the many inhabitants that hide there…

