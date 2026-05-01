Damblainville

Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil

Parking de l’aérodrome Falaise Monts d’Éraines Damblainville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:30:00

fin : 2026-05-13 12:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Accompagnés de la conservatrice, laissez-vous guider pour découvrir le patrimoine naturel de cette réserve composée de milieux particuliers. La saison est idéale pour observer la flore et les insectes qui la composent !

Ouvrez grand les yeux…

Accompagnés de la conservatrice, laissez-vous guider pour découvrir le patrimoine naturel de cette réserve composée de milieux particuliers. La saison est idéale pour observer la flore et les insectes qui la composent ! Ouvrez grand les yeux…

Rendez-vous au Parking de l’aérodrome de Falaise Monts d’Eraines

Équipez-vous de chaussures de marche et de vêtements adaptés à la météo et au terrain ainsi que d’un appareil photo et que quoi vous hydrater.

Pour des raisons pratiques, pensez à préciser l’âge des participants dans le formulaire d’inscription et à laisser un numéro de téléphone mobile.

Ouvert à tous, sur inscription. .

Parking de l’aérodrome Falaise Monts d’Éraines Damblainville 14620 Calvados Normandie +33 7 88 84 66 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil

Accompanied by the curator, let yourself be guided to discover the natural heritage of this reserve made up of special environments. The time of year is ideal for observing the flora and insects that make up the reserve!

Open your eyes wide…

L’événement Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil Damblainville a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Falaise Suisse Normande