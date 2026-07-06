Animation Pêche Pêche au coup / Friture Étang de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon

Informations pratiques

Saint-Maurice-de-Lignon

Animation Pêche Pêche au coup / Friture

Étang de Maubourg Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:30:00

fin : 2026-08-24 11:30:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Animation encadrée et proposée par la Fédération de Pêche 43 De 9h30 à 11h30 Sur réservation A partir de 8 ans matériel fourni

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Étang de Maubourg Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 09 44

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English :

Activity organized and led by the Pêche 43 Federation From 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Reservations required Ages 8 and up Equipment provided

L’événement Animation Pêche Pêche au coup / Friture Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire