UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Maurice-de-Lignon

Marché nocturne Saint-Maurice-de-Lignon

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Maurice-de-Lignon

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Stade des Chabanneries
Ville
43200 Saint-Maurice-de-Lignon
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Maurice-de-Lignon

Marché nocturne

Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Venez découvrir en nocturne des créateurs, producteurs et artisans ! Fait main, local et authentique… Buvette et restauration (food truck) sur place.
  .

Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 41 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover designers, producers, and artisans during our evening event! Handmade, local, and authentic… Refreshments and food (food truck) available on site.

L’événement Marché nocturne Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Saint-Maurice-de-Lignon (Haute-Loire)