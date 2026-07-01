Marché nocturne Saint-Maurice-de-Lignon
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Maurice-de-Lignon
Informations pratiques
Saint-Maurice-de-Lignon
Marché nocturne
Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez découvrir en nocturne des créateurs, producteurs et artisans ! Fait main, local et authentique… Buvette et restauration (food truck) sur place.
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Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 41 63
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English :
Come discover designers, producers, and artisans during our evening event! Handmade, local, and authentic… Refreshments and food (food truck) available on site.
L’événement Marché nocturne Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire