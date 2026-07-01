Informations pratiques

Saint-Maurice-de-Lignon

Marché nocturne

Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez découvrir en nocturne des créateurs, producteurs et artisans ! Fait main, local et authentique… Buvette et restauration (food truck) sur place.

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Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 41 63

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English :

Come discover designers, producers, and artisans during our evening event! Handmade, local, and authentic… Refreshments and food (food truck) available on site.

L’événement Marché nocturne Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire