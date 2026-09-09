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Animation Petites mains, grandes notes ! Muséum d’Histoire Naturelle La Rochelle

dimanche 18 octobre 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle · La Rochelle

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Muséum d'Histoire Naturelle
Adresse
28 rue Albert 1er
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10 enfant + son accompagnateur

La Rochelle

Animation Petites mains, grandes notes !

Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

enfant + son accompagnateur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Découverte d’instruments de musique du monde L’angklung, un instrument indonésien
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Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25  museum.info@ville-larochelle.fr

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English :

Discovering world music instruments: The angklung, an Indonesian instrument

L’événement Animation Petites mains, grandes notes ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle

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