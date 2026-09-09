Animation Petites mains, grandes notes ! Muséum d’Histoire Naturelle La Rochelle
dimanche 18 octobre 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Petites mains, grandes notes !
Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
enfant + son accompagnateur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Découverte d’instruments de musique du monde L’angklung, un instrument indonésien
.
Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr
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English :
Discovering world music instruments: The angklung, an Indonesian instrument
L’événement Animation Petites mains, grandes notes ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle
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