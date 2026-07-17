Animation réalité virtuelle à l’Hôtel de Chazerat, Hôtel de Chazerat, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Chazerat · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Animation réalité virtuelle à l’Hôtel de Chazerat 19 et 20 septembre Hôtel de Chazerat Puy-de-Dôme
Entrée libre – à partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Immersion dans 3 univers virtuels différents grâce à des casques de réalité virtuelle.
Hôtel de Chazerat 4 Rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes Construit entre 1760 et 1769, l’Hôtel de Chazerat constitue le plus beau témoignage de l’architecture néoclassique du XVIIIe siècle en Auvergne. Il abrite aujourd’hui la direction régionale des affaires culturelles, service déconcentré du Ministère de la Culture.
Immersion dans 3 univers virtuels différents grâce à des casques de réalité virtuelle.
© festivals connexion
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