Animation Rencontre et dédicace avec Aurélien Vallade LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE La Rochelle
Animation Rencontre et dédicace avec Aurélien Vallade LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE La Rochelle samedi 25 avril 2026.
La Rochelle
Animation Rencontre et dédicace avec Aurélien Vallade
LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE LES QUAT’Z’ARTS 28 RUE DUPATY 17000 LA ROCHELLE La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Aurélien Vallade, alias Joe Moo, tatoueur à Angoulême, parcourt 3 000 ans d’histoire et tisse des liens passionnants entre des formes de tatouages anciennes et contemporaines.
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LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE LES QUAT’Z’ARTS 28 RUE DUPATY 17000 LA ROCHELLE La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 87 02 66 arnaud.canoville@gmail.com
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English :
Angoulême-based tattoo artist Aurélien Vallade, aka Joe Moo, travels through 3,000 years of history, weaving fascinating links between ancient and contemporary forms of tattooing.
L’événement Animation Rencontre et dédicace avec Aurélien Vallade La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Nous La Rochelle
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