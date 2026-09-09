Animation Soirée Bloomoon Val DJ Set sur le rooftop du GAÉE Restaurant Le Gaée La Rochelle
mercredi 23 septembre 2026 · Restaurant Le Gaée · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Soirée Bloomoon Val DJ Set sur le rooftop du GAÉE
Restaurant Le Gaée Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:00:00
fin : 2026-09-23 22:00:00
Date(s) :
2026-09-23
BLOOMOON revient au GAÉE le 23 septembre ! VAL DJ SET, House & Groove, bière locale La Beun’aise, cocktails et planches à partager profitez d’une dernière parenthèse estivale face au Vieux-Port de La Rochelle.
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Restaurant Le Gaée Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com
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English :
BLOOMOON is back at GA%C9E on September 23! VAL DJ SET, House & Groove, local La Beun?aise beer, cocktails, and platters to share: enjoy one last taste of summer overlooking La Rochelle’s Old Port.
L’événement Animation Soirée Bloomoon Val DJ Set sur le rooftop du GAÉE La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-15 par Nous La Rochelle
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