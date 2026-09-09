Animation Soirée Bloomoon Val DJ Set sur le rooftop du GAÉE Restaurant Le Gaée La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation Soirée Bloomoon Val DJ Set sur le rooftop du GAÉE

Restaurant Le Gaée Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:00:00

fin : 2026-09-23 22:00:00

Date(s) :

2026-09-23

BLOOMOON revient au GAÉE le 23 septembre ! VAL DJ SET, House & Groove, bière locale La Beun’aise, cocktails et planches à partager profitez d’une dernière parenthèse estivale face au Vieux-Port de La Rochelle.

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Restaurant Le Gaée Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

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English :

BLOOMOON is back at GA%C9E on September 23! VAL DJ SET, House & Groove, local La Beun?aise beer, cocktails, and platters to share: enjoy one last taste of summer overlooking La Rochelle’s Old Port.

L’événement Animation Soirée Bloomoon Val DJ Set sur le rooftop du GAÉE La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-15 par Nous La Rochelle