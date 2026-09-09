Animation Soirée frissons Maison des Écritures La Rochelle
jeudi 29 octobre 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Soirée frissons
Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 18:00:00
fin : 2026-10-29 21:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Oserez-vous pousser la porte de la Maison des Écritures au crépuscule ?
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Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
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English :
Will you dare to step inside the House of Scriptures at dusk?
L’événement Animation Soirée frissons La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle
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