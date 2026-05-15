Animation sophrologie aux jardins Sothys Auriac
mercredi 26 août 2026 · Auriac
Informations pratiques
Auriac
Animation sophrologie aux jardins Sothys
10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze
Tarif : – – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Se ressourcer au cœur des jardins un nouveau regard sur les jardins Sothys à travers la sophrologie. Une parenthèse pour découvrir ou redécouvrir les jardins, relâcher les tensions, apaiser le mental et éveiller vos sens. Sandrine Fourtet, notre sophropraticienne vous propose de vivre une expérience immersive au cœur des jardins .
10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89
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English : Animation sophrologie aux jardins Sothys
L’événement Animation sophrologie aux jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-07-25 par Corrèze Tourisme
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