Informations pratiques

Auriac

Animation sophrologie aux jardins Sothys

10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze

Tarif : – – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Se ressourcer au cœur des jardins un nouveau regard sur les jardins Sothys à travers la sophrologie. Une parenthèse pour découvrir ou redécouvrir les jardins, relâcher les tensions, apaiser le mental et éveiller vos sens. Sandrine Fourtet, notre sophropraticienne vous propose de vivre une expérience immersive au cœur des jardins .

10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89

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English : Animation sophrologie aux jardins Sothys

L’événement Animation sophrologie aux jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-07-25 par Corrèze Tourisme