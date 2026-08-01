Animation Stop Motion Place de l’Église Saint-Just

Informations pratiques

Saint-Just

Animation Stop Motion

Place de l’Église Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Et si c’était toi le réalisateur ? Viens créer ton scénario et fabriquer une vraie vidéo en stop motion, en groupe ! Tu pourras monter ton histoire de A à Z choisir ton personnage, ton décor, ton scénario…

Lance-toi dans l’aventure !

À partir de 6 ans

Gratuit sur inscription .

Place de l’Église Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 29 12

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English :

L’événement Animation Stop Motion Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-07 par OT PAYS DE REDON