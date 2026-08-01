Animation Stop Motion Place de l’Église Saint-Just
mercredi 12 août 2026 · Place de l'Église · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
Animation Stop Motion
Place de l’Église Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Et si c’était toi le réalisateur ? Viens créer ton scénario et fabriquer une vraie vidéo en stop motion, en groupe ! Tu pourras monter ton histoire de A à Z choisir ton personnage, ton décor, ton scénario…
Lance-toi dans l’aventure !
À partir de 6 ans
Gratuit sur inscription .
Place de l’Église Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 29 12
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English :
L’événement Animation Stop Motion Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-07 par OT PAYS DE REDON
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