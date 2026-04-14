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AGENDA · Montardon

Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon

mercredi 26 août 2026 · Route de Pau · Montardon

Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Route de Pau
Adresse
Cueillette de l'Aragnon
Ville
64121 Montardon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
13 13 13 Tarif de base plein tarif

Montardon

Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Découverte sur les papillons, captures au filet et confection d’abreuvoirs à papillons ! Dès 6 ans. Durée 1h30.   .

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 

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English : Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-07-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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