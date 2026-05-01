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Animation sur les réseaux sociaux à la MJC MJC Bégard Bégard

Animation sur les réseaux sociaux à la MJC MJC Bégard Bégard jeudi 28 mai 2026.

Lieu : MJC Bégard

Adresse : 17 Rue de Guingamp

Ville : 22140 Bégard

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bégard

Animation sur les réseaux sociaux à la MJC

MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Laura et Vincent vous proposent un temps d’informations et d’échanges autour des réseaux sociaux, principalement autour d’Instagram et de Snapchat. Ouvert à toutes et tous et gratuit. Un temps de partage sans jugement, avec simplement l’envie d’échanger et de découvrir.   .

MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60 

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English :

L’événement Animation sur les réseaux sociaux à la MJC Bégard a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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