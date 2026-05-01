Animation sur les réseaux sociaux à la MJC MJC Bégard Bégard
Animation sur les réseaux sociaux à la MJC MJC Bégard Bégard jeudi 28 mai 2026.
Bégard
Animation sur les réseaux sociaux à la MJC
MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Laura et Vincent vous proposent un temps d’informations et d’échanges autour des réseaux sociaux, principalement autour d’Instagram et de Snapchat. Ouvert à toutes et tous et gratuit. Un temps de partage sans jugement, avec simplement l’envie d’échanger et de découvrir. .
MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation sur les réseaux sociaux à la MJC Bégard a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Bégard (Côtes-d'Armor)
- Fête de la fédération des bagadoù des Côtes d’Armor Rue du Bon Sauveur Bégard 14 juin 2026
- Après-midi Belote Copie Médiathèque Bégard 20 juin 2026
- Bégard en cavale Rue du Bon Sauveur Bégard 27 juin 2026
- Séjours à Malansac (56) avec la MJC MJC Bégard Bégard 6 juillet 2026
- Séjours à Malansac (56) avec la MJC MJC Bégard Bégard 13 juillet 2026