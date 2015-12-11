ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE

LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Un activité pour travailler la concentration et la précision tout en s’amusant !

Pendant les vacances d’été la Canopée Dentelée vous propose une activité Tir à l’ arc. Animée par Dominique Darmagnac, en mode compétition olympique ou à la Robin des Bois, pour tous, adultes et enfants à partir de 8 ans.

Plusieurs horaires sont proposés

– 11h à 12h15

-14h30 à 15h45

– 16h à 17h

Tarif unique de 12 € pour 1h15 d’activité. 12 .

LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie contact@lacanopeedentelee.fr

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English :

A fun way to improve concentration and precision!

L’événement ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE