ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais
ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Félix-Lauragais
ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE
LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Un activité pour travailler la concentration et la précision tout en s’amusant !
Pendant les vacances d’été la Canopée Dentelée vous propose une activité Tir à l’ arc. Animée par Dominique Darmagnac, en mode compétition olympique ou à la Robin des Bois, pour tous, adultes et enfants à partir de 8 ans.
Plusieurs horaires sont proposés
– 11h à 12h15
-14h30 à 15h45
– 16h à 17h
Tarif unique de 12 € pour 1h15 d’activité. 12 .
LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie contact@lacanopeedentelee.fr
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English :
A fun way to improve concentration and precision!
L’événement ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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