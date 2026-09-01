UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brassy

Animation Visite décalée de Montour 13 septembre Brassy

dimanche 13 septembre 2026 · Brassy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
58140 Brassy
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Brassy

Animation Visite décalée de Montour 13 septembre

Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Dimanche 13 septembre Animation Visite décalée de Montour

Découvrez les prairies para-tourbeuses de Montour comme vous ne les avez jamais vues ! Visite décalée avec la Compagnie de théâtre Arc-en-Scène sur ce site emblématique de la Réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan !
(dans le cadre des 10 ans de la RNR)

Brassy
️ De 14h30 à 16h30
Tout public
️ Gratuit
Longueur de la balade 2 km
Pas de difficultés particulières
☔️ Chaussures de marche nécessaires
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension.
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire
contact@parcdumorvan.org
03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions vendredi 11 septembre à midi   .

Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57  contact@parcdumorvan.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation Visite décalée de Montour 13 septembre

L’événement Animation Visite décalée de Montour 13 septembre Brassy a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme PNRM

À voir aussi à Brassy (Nièvre)