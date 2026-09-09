Animation Yog’In Concert Salle de l’Oratoire La Rochelle
lundi 21 septembre 2026 · Salle de l’Oratoire · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Yog’In Concert
Salle de l’Oratoire 6 bis Rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – EUR
CB/espèces accepté
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 19:30:00
fin : 2026-09-21 20:45:00
Date(s) :
2026-09-21
Yog’in Concert est un projet autour de la rencontre entre yoga et musique vivante.
C’est une séance durant laquelle les participants sont guidés dans une pratique de yoga, accompagnée par une musique jouée au piano en direct.
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Salle de l’Oratoire 6 bis Rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 85 86 26 06 yoginconcert@gmail.com
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English :
Yog?in Concert is a project centered on the intersection of yoga and live music.
It is a session during which participants are guided through a yoga practice, accompanied by live piano music.
L’événement Animation Yog’In Concert La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle
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