Animation Zéro Déchet Veigné
samedi 12 septembre 2026 · Veigné
Informations pratiques
Veigné
Animation Zéro Déchet
Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 15:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Animation Zéro Déchet
Le samedi 12 septembre 2026
– de 14h00 à 15h00
– de 15h00 à 16h00
Animations ludiques pour les enfants
Animation Zéro Déchet
Le samedi 12 septembre 2026
– de 14h00 à 15h00
– de 15h00 à 16h00
Animations ludiques pour les enfants
En lien avec le thème annuel consacré à l’environnement, la bibliothèque de Veigné et l’association Touraine Zéro Déchet vous proposent des animations ludiques pour améliorer vos connaissances tout en s’amusant:
– un relai sur le tri des déchets pour acquérir les bons réflexes ♻️
– un atelier de plantation d’une bouture de menthe afin de découvrir des nouvelles pratiques simples et écologiques à reproduire dans son jardin
Gratuit, sur réservation, dès 8 ans .
Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 77 07 11 bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and listen to the stories!
In line with the annual theme of the environment, the Veigné library invites you to come and listen to a story about the planet and us!
A convivial time to spend with the whole family.
Free of charge, booking required, ages 5 and up
friday June 12, 2026 at 7
L’événement Animation Zéro Déchet Veigné a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Veigné (Indre-et-Loire)
- VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION DE MONTBAZON (37), Step de Montbazon, Veigné 19 septembre 2026
- Vivre sa Nature – Bracelet en fibres de yucca et sureau, 37250 Veigné, France, Veigné 20 septembre 2026
- 14e Salon du Livre de Veigné Veigné 27 septembre 2026
- Vivre sa Nature – Apprendre le feu par friction, 37250 Veigné, France, Veigné 7 octobre 2026