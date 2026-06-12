Informations pratiques

Veigné

Animation Zéro Déchet

Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Animation Zéro Déchet

Le samedi 12 septembre 2026

– de 14h00 à 15h00

– de 15h00 à 16h00

Animations ludiques pour les enfants

Animation Zéro Déchet

Le samedi 12 septembre 2026

– de 14h00 à 15h00

– de 15h00 à 16h00

Animations ludiques pour les enfants

En lien avec le thème annuel consacré à l’environnement, la bibliothèque de Veigné et l’association Touraine Zéro Déchet vous proposent des animations ludiques pour améliorer vos connaissances tout en s’amusant:

– un relai sur le tri des déchets pour acquérir les bons réflexes ♻️

– un atelier de plantation d’une bouture de menthe afin de découvrir des nouvelles pratiques simples et écologiques à reproduire dans son jardin

Gratuit, sur réservation, dès 8 ans .

Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 77 07 11 bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Come and listen to the stories!

In line with the annual theme of the environment, the Veigné library invites you to come and listen to a story about the planet and us!

A convivial time to spend with the whole family.

Free of charge, booking required, ages 5 and up

friday June 12, 2026 at 7

L’événement Animation Zéro Déchet Veigné a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme