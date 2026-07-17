Animations au Château de Lamécourt, Château de Lamécourt, 08140 Rubécourt-et-Lamécourt, Bazeilles

Informations pratiques

Animations au Château de Lamécourt Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Lamécourt, 08140 Rubécourt-et-Lamécourt Ardennes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Public accueilli par des personnages en costumes d’époque.

Visite commentée toutes les heures, de 14h à 18h.

Exposition de photos de la faune ardennaise.

Jeux médiévaux gratuits.

Gravure sur verre et broderie.

Mariages médiévaux.

Château de Lamécourt, 08140 Rubécourt-et-Lamécourt 08140 Rubécourt-et-Lamécourt Bazeilles 08140 Rubécourt-et-Lamécourt Ardennes Grand Est 03 24 27 36 27 Le château de Lamécourt, construit en 1569, a conservé son plan initial de construction : un corps de logis encadré de deux ailes flanquées de tours carrées et de douves en eau. L’entrée de la cour d’honneur se fait par le pont en pierre ayant remplacé l’ancien pont levis.

A partir du XVIIIe siècle, ce site a été un important centre industriel (polierie, industrie textile) dirigé par des personnalités telles que Orseille, Ternaux, Sellière et de Montagnac, propriétaire du domaine depuis 1860.

Le château est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1986. A la sortie de Bazeilles, au rond point de l’usine Unilin, prendre la direction de Rubécourt-et-Lamécourt. Le château se trouve à l’entrée du village, au bout de l’allée. Parking sur place.

Public accueilli par des personnages en costumes d’époque.

©Association Les Amis de Lamécourt