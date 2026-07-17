Conférence « La chasse en Ardenne au XIXe siècle », Château de Lamécourt, Bazeilles

Informations pratiques

Conférence « La chasse en Ardenne au XIXe siècle » Samedi 19 septembre, 17h00 Château de Lamécourt Ardennes

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Projection d’images et exposition de photos sur la chasse.

Château de Lamécourt Lamécourt, 08140 Bazeilles Bazeilles 08140 Rubécourt-et-Lamécourt Ardennes Grand Est 03 24 27 36 27 Le château, datant du XVIème siècle, est entouré de vastes plans d’eau. En 1588, il est occupé par les Ligueurs, puis repris par les protestants. Le bâtiment des écuries, situé en dehors des douves, pourrait avoir accueilli un temple protestant. Le portail du château date du XVIIème siècle.

Au XIXème siècle, deux familles de manufacturiers se transmettent la propriété du château : les Ternaux, puis les Montagnac. Leurs fabriques sont situées sur le domaine, de l’autre côté de l’étang. Se succèdent, ensuite, sur cette propriété les familles de Jouvence, de Dainville, de Billot, de Vissec de Latude, les Martin, les Coquebert de Montfort, les Lespagnol, les d’Orsel, les Touchain de La Lussière.

Le château est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1986.

Projection d’images et photos sur la chasse

©Association les Amis de Lamécourt