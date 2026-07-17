Visite de l’ancienne auberge transformée en musée, Musée de la Maison de la Dernière Cartouche, Bazeilles

Informations pratiques

Visite de l’ancienne auberge transformée en musée 19 et 20 septembre Musée de la Maison de la Dernière Cartouche Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de la visite de cette auberge qui fut le dernier point de résistance pour des soldats de l’Infanterie de Marine, lors des combats de Bazeilles, les 31 août et 1 septembre 1870, vous marcherez là où, 156 ans auparavant, une cinquantaine d’hommes étaient stationnés pour cet ultime rempart face aux soldats bavarois.

Tout au long du parcours vous découvrirez des objets ayant, pour certains, appartenu à ces braves militaires et surtout vous pénétrerez en dernier dans la pièces immortalisées par le tableau d’Alphonse de Neuville « Les dernières cartouches », qui a gardé les stigmates de ce dernier moment.

Musée de la Maison de la Dernière Cartouche 12 Avenue de la Derniére Cartouche, 08140 Bazeilles, France Bazeilles 08140 Bazeilles Ardennes Grand Est 33324271586 https://www.maisondeladernierecartouche.com Objets et souvenirs de la guerre franco-allemande de 1870 dans les Ardennes. Lieu de mémoire des Troupes de marine. Tableau original peint par Alphonse de Neuville en 1873, “La Dernière Cartouche”. Le musée est complété par un ossuaire franco-allemand, situé à 300 m au cimetière de Bazeilles. Il rassemble les ossements des combattants français et bavarois tués dans les combats.

Lors de la visite de cette auberge qui fût le dernier point de résistance pour des Soldats de l’Infanterie de Marine lors des combats de BAZEILLES les 31 août et 1 septembre 1870, vous marcherez là à…

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