Animations au château de Merville, Labyrinthe de Merville, Merville

Informations pratiques

Animations au château de Merville 19 et 20 septembre Labyrinthe de Merville Haute-Garonne

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Merville propose une véritable immersion dans l’histoire de la mobilité et de l’élégance. Le dimanche 19 septembre, le domaine réunira sous un même regard l’art de l’attelage traditionnel et la passion des belles carrosseries. Entre le charme authentique des calèches d’époque et les lignes mythiques des voitures de collection, les visiteurs seront invités à remonter le temps au fil d’une exposition inédite. Des amoureux de balade en calèche aux passionnés de mécanique, tous les « chevaux », de trait comme de vapeur, se retrouvent dans le cadre majestueux du château et de son parc.

Attention : attelages le samedi et le dimanche, exposition de voitures anciennes uniquement le dimanche.

Labyrinthe de Merville 1175 Chem. de Grande Borde, 31330 Merville Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie https://labyrinthe-de-merville.qweekle.com/shop/labyrinthe-de-merville?lang=fr

Animations en cours de programmation

©château de merville