Animations au musée de l’Image à Épinal, Musée de l’image, Épinal

Informations pratiques

Animations au musée de l’Image à Épinal 19 et 20 septembre Musée de l’image Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’équipe du musée vous accueille tout le week-end, en entrée libre. Au programme, samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h :

Départ toutes les 30 minutes : Suivez le guide / Un médiateur vous accompagne dans l’une des expositions en cours et vous propose quelques clefs de lecture du parcours.

À votre arrivée, inscrivez-vous à l’une des 12 visites guidées programmées par jour.

Départ toutes les 30 minutes : Démonstration technique / Dans l’Atelier Jean-Paul Marchal, l’équipe de Papier Gachette (Strasbourg) vous donne quelques explications techniques et anecdotes d’imprimeurs-typographes et imprime devant vous une création inédite…

À votre arrivée, inscrivez-vous à l’une des 13 séances de la journée. Jauge limitée à 10 personnes.

En continu : profitez de toutes nos expositions en cours : parcours permanent « Image des images », exposition temporaire « Frans Masereel, un art entre révolte et rêverie » et mini-exposition parallèle « Hermann-Paul, satiriste et graveur ».

Musée de l’image 42 Quai de Dogneville, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est +33329822033 https://museedelimage.fr http://facebook.fr/museedelimage Le musée abrite l’une des plus importantes collections d’images populaires imprimées en France. Le musée revendique aussi son attachement à d’autres formes d’art. En confrontant les images populaires avec d’autres œuvres – photographie contemporaine, peinture mais aussi œuvres musicales, littéraires, théâtrales… – il s’est donné pour objectif de questionner les liens – humoristiques, sentimentaux, parfois improbables – qui existent entre les images d’hier et celles d’aujourd’hui. Des connivences qui apportent aussi un éclairage sur notre société depuis le XIXe siècle, pour mieux comprendre ses goûts, ses mœurs et ses tendances. En proposant toute l’année des expositions inventives et variées, le Musée de l’Image est devenu non seulement un lieu de référence sur l’imagerie populaire mais aussi sur la manière dont ces collections historiques peuvent être interrogées et comprises.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’équipe du musée vous accueille tout le week-end, en entrée libre. Au programme, samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à …

© musée de l’Image. 2026