Informations pratiques

Épinal

Épinal bouge l’été Concert Reaven

Place des Vosges Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de concerts gratuits, organisés place des Vosges à Épinal.

Indie Pop RockTout public

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Place des Vosges Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65

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English :

As part of %AB %C9pinal Bouge l?%C9t%E9 ! %BB, enjoy free concerts held at Place des Vosges in Épinal.

Indie Pop Rock

L’événement Épinal bouge l’été Concert Reaven Épinal a été mis à jour le 2026-07-15 par OT EPINAL ET SA REGION