Épinal bouge l’été Concert Reaven Épinal
vendredi 21 août 2026 · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Épinal bouge l’été Concert Reaven
Place des Vosges Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de concerts gratuits, organisés place des Vosges à Épinal.
Indie Pop RockTout public
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Place des Vosges Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65
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Indie Pop Rock
L’événement Épinal bouge l’été Concert Reaven Épinal a été mis à jour le 2026-07-15 par OT EPINAL ET SA REGION
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