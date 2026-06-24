Naviguer sur internet 48 rue Saint-Michel Épinal
mercredi 2 septembre 2026 · 48 rue Saint-Michel · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Naviguer sur internet
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-02 10:00:00
Date(s) :
2026-09-02
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Public adulte • Atelier multimédia • Sur inscriptionAdultes
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48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20
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English :
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L’événement Naviguer sur internet Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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