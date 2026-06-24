Naviguer sur internet 48 rue Saint-Michel Épinal

Informations pratiques

Épinal

Naviguer sur internet

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-02 10:00:00

fin : 2026-09-02 10:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Vous souhaitez améliorer vos compétences en navigation sur Internet ? Rejoignez notre atelier interactif et découvrez comment utiliser efficacement les outils en ligne pour vos recherches, vos études et votre vie quotidienne. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à approfondir vos connaissances, cet atelier est fait pour vous !

Public adulte • Atelier multimédia • Sur inscriptionAdultes

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48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20

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English :

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For adults? Multimedia workshop? Registration required

L’événement Naviguer sur internet Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION