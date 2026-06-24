Les GAFAM 48 rue Saint-Michel Épinal

Épinal

Les GAFAM

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-03 14:00:00

fin : 2026-09-03 14:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière cet acronyme ? Venez découvrir qui sont ces géants du numérique ainsi que leur rôle dans notre quotidien.

À partir de 13 ans • Atelier multimédia • Sur inscriptionAdultes

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48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20

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English :

You’ve probably heard of them, but do you really know what’s behind this acronym? Come discover who these digital giants are and the role they play in our daily lives.

Ages 13 and up? Multimedia workshop? Registration required

L’événement Les GAFAM Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION