Animations au Musée Parmentier – Lumières Cachées, Musée Parmentier, Montdidier
samedi 19 septembre 2026 · Musée Parmentier · Montdidier
Informations pratiques
Animations au Musée Parmentier – Lumières Cachées Samedi 19 septembre, 20h00 Musée Parmentier Somme
Limitée à 30 personnes par session. Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Animations et découverte insolite du Musée Parmentier – Lumières Cachées
Lecture à la bougie et dialogue chorégraphique avec la collection de costumes.
Dans le cadre des JEP et de l’événement Lumières Cachées venez prendre part à une découverte insolite du nouveau Musée Parmentier.
Au programme lecture à la bougie et dialogue chorégraphique avec la collection de costumes.
Durée : 30 minutes
5 séances de 20h à 22h.
L’accueil se fait à l’entrée du Musée Parmentier : bâtiment du Prieuré. Merci de vous présenter 5 minutes avant le début de votre créneau.
Evénement co-organisé par l’Office de tourisme du Grand Roye, le Musée Parmentier et l’appui de la ville de Montdidier.
Musée Parmentier rue du collège, Montdidier Montdidier 80500 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0664429520 »}, {« type »: « email », « value »: « officedutourisme@grandroye.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/lumieres-cachees »}]
Animations et découverte insolite du Musée Parmentier – Lumières Cachées
©Musée Parmentier
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