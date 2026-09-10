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Animations au Musée Parmentier – Lumières Cachées, Musée Parmentier, Montdidier

samedi 19 septembre 2026 · Musée Parmentier · Montdidier

Animations au Musée Parmentier – Lumières Cachées, Musée Parmentier, Montdidier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Parmentier
Adresse
rue du collège, Montdidier
Ville
80500 Montdidier
Département
Somme
Tarif
Limitée à 30 personnes par session. Gratuit.

Animations au Musée Parmentier – Lumières Cachées Samedi 19 septembre, 20h00 Musée Parmentier Somme

Limitée à 30 personnes par session. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Animations et découverte insolite du Musée Parmentier – Lumières Cachées

Lecture à la bougie et dialogue chorégraphique avec la collection de costumes.

Dans le cadre des JEP et de l’événement Lumières Cachées venez prendre part à une découverte insolite du nouveau Musée Parmentier.
Au programme lecture à la bougie et dialogue chorégraphique avec la collection de costumes.

Durée : 30 minutes
5 séances de 20h à 22h.
L’accueil se fait à l’entrée du Musée Parmentier : bâtiment du Prieuré. Merci de vous présenter 5 minutes avant le début de votre créneau.

Evénement co-organisé par l’Office de tourisme du Grand Roye, le Musée Parmentier et l’appui de la ville de Montdidier.

Musée Parmentier rue du collège, Montdidier Montdidier 80500 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0664429520 »}, {« type »: « email », « value »: « officedutourisme@grandroye.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/lumieres-cachees »}]
Animations et découverte insolite du Musée Parmentier – Lumières Cachées

©Musée Parmentier

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