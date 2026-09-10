Animations au Musée Parmentier – Lumières Cachées, Musée Parmentier, Montdidier

Informations pratiques

Animations au Musée Parmentier – Lumières Cachées Samedi 19 septembre, 20h00 Musée Parmentier Somme

Limitée à 30 personnes par session. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Animations et découverte insolite du Musée Parmentier – Lumières Cachées

Lecture à la bougie et dialogue chorégraphique avec la collection de costumes.

Dans le cadre des JEP et de l’événement Lumières Cachées venez prendre part à une découverte insolite du nouveau Musée Parmentier.

Au programme lecture à la bougie et dialogue chorégraphique avec la collection de costumes.

Durée : 30 minutes

5 séances de 20h à 22h.

L’accueil se fait à l’entrée du Musée Parmentier : bâtiment du Prieuré. Merci de vous présenter 5 minutes avant le début de votre créneau.

Evénement co-organisé par l’Office de tourisme du Grand Roye, le Musée Parmentier et l’appui de la ville de Montdidier.

Musée Parmentier rue du collège, Montdidier Montdidier 80500 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0664429520 »}, {« type »: « email », « value »: « officedutourisme@grandroye.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/lumieres-cachees »}]

Animations et découverte insolite du Musée Parmentier – Lumières Cachées

©Musée Parmentier