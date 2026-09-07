Animations autour des glacières restaurées du parc municipal Frédéric Pic, Parc Frédéric-Pic, Vanves

Informations pratiques

Animations autour des glacières restaurées du parc municipal Frédéric Pic Samedi 19 septembre, 14h00 Parc Frédéric-Pic Hauts-de-Seine

Précisions à venir en septembre sur le site internet de la Ville de Vanves (https://www.vanves.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Animations diverses proposées autour des glacières du parc Frédéric Pic, édifiées au XVIIIe siècle et dont l’une a été transformée en chapelle au XIXe siècle, à nouveau accessibles au public en 2026 après d’importants travaux de restauration.

Parc Frédéric-Pic 2 rue Falret 92170 Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 33 92 08 https://www.vanves.fr/ Acquis par la Ville de Vanves à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le parc municipal Frédéric Pic, dont la superficie est de 5,7 hectares, a été classé au nombre des sites par l’arrêté ministériel du 16 mai 1974. Comme les autres espaces verts de la commune il est actuellement géré par la Direction Territoriale Est de Grand Paris Seine Ouest.

Les origines de ce beau parc, qui résume à lui seul plusieurs siècles de l’histoire de Vanves, sont très lointaines. Au XVIe siècle, le cardinal Antoine Duprat, Chancelier de François Ier, possédait déjà un domaine à cet emplacement. Au début du XVIIIe siècle, un jardin à la française entourant un petit château de style classique est aménagé pour la duchesse de Mortemart. De cette époque subsistent deux glacières, dont l’une a été transformée en chapelle au début du XIXe siècle.

En 1822, le docteur Félix Voisin, aliéniste, s’associe avec le docteur Jean-Pierre Falret pour fonder la Maison de Santé de Vanves, à l’emplacement de l’ancienne propriété de Madame de Mortemart. C’est dans cet établissement réputé à l’époque, réservé aux aliénés aisés, que le célèbre dessinateur Grandville, est décédé le 17 mars 1847.

La maison de santé ferma ses portes en 1932. Les terrains furent acquis progressivement par la commune de Vanves, sous l’impulsion de son maire, Frédéric Pic, afin de créer un « parc populaire ». Ouvert au public dès 1933, officiellement inauguré le 14 juillet 1939, il porte le nom de Parc Frédéric PIC depuis 1962.

Animations

©Archives municipales de Vanves. La glacière-chapelle en 1932.