Audition du grand orgue Kern, Église Saint-Remy, Vanves

Informations pratiques

Audition du grand orgue Kern Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Remy Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Audition du grand orgue Kern par l’organiste Loïc de Lacombe.

Église Saint-Remy Place de la République, 92170 Vanves, France Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146459455 https://paroisse-vanves.fr

Audition du grand orgue Kern

Mairie de Vanves