AGENDA · Vanves
Audition du grand orgue Kern, Église Saint-Remy, Vanves
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Remy · Vanves
Informations pratiques
Audition du grand orgue Kern Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Remy Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Audition du grand orgue Kern par l’organiste Loïc de Lacombe.
Église Saint-Remy Place de la République, 92170 Vanves, France Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146459455 https://paroisse-vanves.fr
Audition du grand orgue Kern
Mairie de Vanves
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