Visite du grand orgue Kern, Église Saint-Remy, Vanves

Informations pratiques

Visite du grand orgue Kern Dimanche 20 septembre, 15h30 Église Saint-Remy Hauts-de-Seine

Inscription aux visites sur place à partir de 14h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite à la tribune de l’orgue par groupes de 10 personnes, durée 20 minutes.

Église Saint-Remy Place de la République, 92170 Vanves, France Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146459455 https://paroisse-vanves.fr

Visite commentée du grand orgue

Mairie de Vanves