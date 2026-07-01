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Visite du grand orgue Kern, Église Saint-Remy, Vanves

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Remy · Vanves

Visite du grand orgue Kern, Église Saint-Remy, Vanves

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Remy
Adresse
Place de la République, 92170 Vanves, France
Ville
92170 Vanves
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Inscription aux visites sur place à partir de 14h45.

Visite du grand orgue Kern Dimanche 20 septembre, 15h30 Église Saint-Remy Hauts-de-Seine

Inscription aux visites sur place à partir de 14h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite à la tribune de l’orgue par groupes de 10 personnes, durée 20 minutes.

Église Saint-Remy Place de la République, 92170 Vanves, France Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146459455 https://paroisse-vanves.fr
Visite commentée du grand orgue

Mairie de Vanves

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