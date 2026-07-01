Visite guidée de la cité scolaire Michelet de Vanves suivie du Salon du livre Micheletien, Cité scolaire Michelet, Vanves

Informations pratiques

Visite guidée de la cité scolaire Michelet de Vanves suivie du Salon du livre Micheletien Samedi 19 septembre, 14h00 Cité scolaire Michelet Hauts-de-Seine

Gratuité; par plus de 4 personnes par groupe; 120 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée de la cité scolaire par groupes de 20 personnes, suivie de l’accès au salon du livre micheletien permettant de rencontrer les personnels de l’établissement qui sont également auteurs et autrices.

ATTENTION: nombre de places très limité. Inscription préalable obligatoire

Cité scolaire Michelet 5 rue Jullien 92170 Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France https://cite-scolaire-michelet-vanves.ac-versailles.fr/presentation/historique.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-visite-du-lycee-michelet-journees-du-patrimoine-1989991224321?aff=oddtdtcreator&utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_campaign=post_publish&utm_content=shortLinkNewEmail »}] Ancien château de Vanves construit par Jules-Hardouin Mansard en1698, il devenu annexe du lycée Louis le Grand sous la Révolution, puis lycée à part entière en 1864 sous le nom de lycée du Prince impérial. Quoique situé dans ce qu est encore la campagne, il est compté alors parmi les 6 lycées parisiens. Il prend le nom de lycée Michelet en 1888. Transports à proximité

Visite guidée

©lycée Michelet