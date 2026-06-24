Animations aux plans d’eau Rue Thomas Riffaudiere Saint-Hilaire-du-Harcouët

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Animations aux plans d’eau

Rue Thomas Riffaudiere Plans d’eau Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Tous les jours de juillet et août, venez profiter des structures gonflables du mini-golf, du parcours de fitness et de l’air de jeux.

Du vendredi au lundi de 13h30 à 19h30 Le mardi de 13h30 à 18h30 Le mercredi de 13h30 à 19h30 Le jeudi de 10h00 à 18h30. .

Rue Thomas Riffaudiere Plans d’eau Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr

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English : Animations aux plans d’eau

L’événement Animations aux plans d’eau Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts