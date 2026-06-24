Spectacle Souvenirs en Boîte Rue Thomas Riffaudiere Saint-Hilaire-du-Harcouët

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Spectacle Souvenirs en Boîte

Rue Thomas Riffaudiere Plans d’eau du prieuré Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Créée par Adam Baladincz, Ixchel Cuadros et Sandrine Nobileau, la compagnie Toutito Teatro oriente son travail vers un public familial en développant un théâtre visuel où les frontières entre le théâtre de mouvement, la danse, le théâtre d’objets et de marionnettes se confondent.

Après avoir exploré le concept de la famille dans son dernier cycle de créations, la compagnie Toutito Teatro travaille aujourd’hui autour du mot hongrois ünnep, qu’on peut traduire avec plusieurs mots en français: fête, célébration, vacances, férié, réunion, les petits et grands évènements de la vie… Véritable temps à part , l’ünnep nous éloigne du quotidien, et peut être vécu par un seul individu mais aussi en groupe, voire par toute une société comme la perte de sa première dent, de son premier amour, un décès…

Les Souvenirs en Boîte présentent donc 6 ünneps différents dans 6 boîtes dans lesquelles les spectateurs regardent par un œilleton un spectacle marionnettique miniature de quelques minutes. .

Rue Thomas Riffaudiere Plans d’eau du prieuré Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr

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English : Spectacle Souvenirs en Boîte

L’événement Spectacle Souvenirs en Boîte Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts