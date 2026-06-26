Les Festivités du 13 juillet Saint-Hilaire-du-Harcouët
Les Festivités du 13 juillet Saint-Hilaire-du-Harcouët lundi 13 juillet 2026.
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Les Festivités du 13 juillet
Centre ville Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Lundi 13 juillet venez profiter du marché semi nocturne à partir de 17h, rue du château.
A 17h et à 21h15, déambulation dans le centre ville du Chamôh, spectacle de la compagnie Paris Bénares.
23h grand feu d’artifice aux plans d’eau, ensuite rendez-vous place de la mairie pour le bal populaire. .
Centre ville Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr
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English : Les Festivités du 13 juillet
L’événement Les Festivités du 13 juillet Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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