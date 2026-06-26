Chasse au trésor solidaire Plan d’eau Saint-Hilaire-du-Harcouët

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Chasse au trésor solidaire

Plan d’eau 31 La Reterie Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Tu as entre 3 et 11 ans ?

Viens vivre une aventure en famille et pars à la recherche d’un trésor !

Chaque aventurier repartira avec une récompense, et un verre te sera offert à la fin de ta quête.

En plus de t’amuser, tu aideras une belle cause la lutte contre le cancer du sein.

Les places sont limitées, alors inscris toi dès maintenant (présence d’un parent obligatoire). .

Plan d’eau 31 La Reterie Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 7 85 58 28 82 lesgrenadesroses@laposte.net

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English : Chasse au trésor solidaire

L’événement Chasse au trésor solidaire Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts