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Animations Cuisine au Chaudron Le chaudron Marignane

Animations Cuisine au Chaudron Le chaudron Marignane mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Le chaudron

Adresse : 86 avenue Jean Jaurès

Ville : 13700 Marignane

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Marignane

Animations Cuisine au Chaudron

Mercredi 27 mai 2026 de 9h30 à 12h30. Le chaudron 86 avenue Jean Jaurès Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:30:00
fin : 2026-05-27 12:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Apprenez à faire des conserves maisons, à transformer et cuisiner des légumes bio de Graines de soleil .
Et repartez avec vos conserves !
Une animation pour petits et grands !
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Le chaudron 86 avenue Jean Jaurès Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 83 48 97 

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English :

Learn how to make homemade preserves, process and cook organic vegetables from Graines de soleil .
And leave with your own preserves!
An event for young and old!

L’événement Animations Cuisine au Chaudron Marignane a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Marignane

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