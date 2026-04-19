Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie Groupe scolaire Marie Curie Marignane
Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie Groupe scolaire Marie Curie Marignane samedi 30 mai 2026.
Marignane
Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie
Samedi 30 mai 2026.
Pour le public de 9h à 16h.
Pour les exposants mise en place à partir de 7h jusqu’à 8h. Groupe scolaire Marie Curie 3 rue Didier Daurat Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Vous aimez chiner ? Rendez-vous à l’école Marie Curie et faites le plein de bonnes affaires !
Ambiance conviviale assurée. Vous êtes attendus nombreux !
Possibilité de se restaurer, et buvette sur place.
Vous pourrez trouver une kyrielle d’objets à petits prix le coup de coeur pour la décoration de votre intérieur, la trouvaille à qui l’on redonne une seconde vie, la pièce insolite ou indispensable, la perle rare…
De quoi passer une bonne journée à déambuler entre les stands ! .
Groupe scolaire Marie Curie 3 rue Didier Daurat Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ce.0131855W@ac-aix-marseille.fr
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English :
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A friendly atmosphere is guaranteed. We look forward to seeing you there!
Food and refreshments available on site.
L’événement Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie Marignane a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Marignane
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