Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie Groupe scolaire Marie Curie Marignane

Marignane

Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie

Samedi 30 mai 2026.

Pour le public de 9h à 16h.

Pour les exposants mise en place à partir de 7h jusqu’à 8h. Groupe scolaire Marie Curie 3 rue Didier Daurat Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Vous aimez chiner ? Rendez-vous à l’école Marie Curie et faites le plein de bonnes affaires !

Ambiance conviviale assurée. Vous êtes attendus nombreux !

Possibilité de se restaurer, et buvette sur place.

Vous pourrez trouver une kyrielle d’objets à petits prix le coup de coeur pour la décoration de votre intérieur, la trouvaille à qui l’on redonne une seconde vie, la pièce insolite ou indispensable, la perle rare…

De quoi passer une bonne journée à déambuler entre les stands ! .

Groupe scolaire Marie Curie 3 rue Didier Daurat Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ce.0131855W@ac-aix-marseille.fr

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English :

Do you like bargains? Come to the Marie Curie school and stock up on bargains!

A friendly atmosphere is guaranteed. We look forward to seeing you there!

Food and refreshments available on site.

L’événement Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie Marignane a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Marignane