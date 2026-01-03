Théâtre Tout compte fait Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane
Théâtre Tout compte fait Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane vendredi 22 mai 2026.
Théâtre Tout compte fait
Du vendredi 22 au samedi 23 mai 2026 Le vendredi et samedi.
A 20h30. Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22
Paris des années 30 et l’histoire d’une vengeance ! La plus grande arnaque financière et immobilière du siècle dernier !
Une course contre la montre le même immeuble Haussmannien doit être vendu à 3 personnes différentes… et ce, dans la même journée !
Une mécanique parfaitement huilée, un plan magistralement orchestré, une équipe d’escrocs prête à tout pour s’enrichir… font de Tout compte fait une comédie tirée de frais réels !
Une pièce écrite et mise en scène par Pierre-Marie Dupré.
Avec Sylvie de Chazeron, Sylvie Bauduin, Mireille Aïta, Laurie Michel, Alizée Ortunez, Antoine Boutet, Bruno Laville, Tom Cuccuru, Alain Azeroual et Pierre-Marie Dupré. .
Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Paris in the 1930s and the story of revenge! The biggest real estate and financial scam of the last century!
A race against time: the same Haussmann building has to be sold to 3 different people… all in the same day!
L’événement Théâtre Tout compte fait Marignane a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme de Marignane