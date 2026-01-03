Théâtre Tout compte fait Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Théâtre Tout compte fait

Du vendredi 22 au samedi 23 mai 2026 Le vendredi et samedi.

A 20h30. Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Paris des années 30 et l’histoire d’une vengeance ! La plus grande arnaque financière et immobilière du siècle dernier !

Une course contre la montre le même immeuble Haussmannien doit être vendu à 3 personnes différentes… et ce, dans la même journée !

Une mécanique parfaitement huilée, un plan magistralement orchestré, une équipe d’escrocs prête à tout pour s’enrichir… font de Tout compte fait une comédie tirée de frais réels !



Une pièce écrite et mise en scène par Pierre-Marie Dupré.

Avec Sylvie de Chazeron, Sylvie Bauduin, Mireille Aïta, Laurie Michel, Alizée Ortunez, Antoine Boutet, Bruno Laville, Tom Cuccuru, Alain Azeroual et Pierre-Marie Dupré. .

Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

English :

Paris in the 1930s and the story of revenge! The biggest real estate and financial scam of the last century!

A race against time: the same Haussmann building has to be sold to 3 different people… all in the same day!

