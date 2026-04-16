Concert gospel Le chœur du Joyfully Plaine Notre Dame Marignane

Marignane

Concert gospel Le chœur du Joyfully

Vendredi 5 juin 2026.

A 20h. Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Préparez-vous à vivre une exceptionnelle soirée gospel. En effet, le chœur du Joyfully, dirigé par Natacha Garcia, investit la chapelle Notre-Dame de Pitié !

A ne pas maquer ! Vous êtes attendus nombreux.

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Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 34 87 32 lesamisduvieuxmarignane@orange.fr

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English :

Get ready for an exceptional evening of gospel music. The Joyfully choir, directed by Natacha Garcia, takes over the Notre-Dame de Pitié chapel!

Not to be missed! We look forward to seeing you there.

L’événement Concert gospel Le chœur du Joyfully Marignane a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Marignane