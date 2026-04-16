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Concert gospel Le chœur du Joyfully Plaine Notre Dame Marignane

Concert gospel Le chœur du Joyfully Plaine Notre Dame Marignane vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Plaine Notre Dame

Adresse : Chapelle Notre-Dame de Pitié

Ville : 13700 Marignane

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif :

Marignane

Concert gospel Le chœur du Joyfully

Vendredi 5 juin 2026.
A 20h. Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Préparez-vous à vivre une exceptionnelle soirée gospel. En effet, le chœur du Joyfully, dirigé par Natacha Garcia, investit la chapelle Notre-Dame de Pitié !
A ne pas maquer ! Vous êtes attendus nombreux.
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Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 34 87 32  lesamisduvieuxmarignane@orange.fr

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English :

Get ready for an exceptional evening of gospel music. The Joyfully choir, directed by Natacha Garcia, takes over the Notre-Dame de Pitié chapel!
Not to be missed! We look forward to seeing you there.

L’événement Concert gospel Le chœur du Joyfully Marignane a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Marignane

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