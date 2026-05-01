Nuit des musées Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane
Nuit des musées Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane samedi 23 mai 2026.
Marignane
Nuit des musées
Samedi 23 mai 2026.
De 18h à minuit. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
En mai, la Nuit Européenne des musées est organisée en France et dans toute l’Europe. A Marignane, il vous sera proposé d’explorer l’histoire locale au musée Albert Reynaud, entre culture provençale, traditions populaires et souvenirs d’antan.
Plongez dans l’histoire locale au cœur de deux maisons adossées à la tour médiévale et au rempart du Petit Versailles . Ces lieux retracent la vie d’une population marquée par la seigneurie.
Découvrez la cuisine provençale où Alphonse Daudet, touché par le malheur de Frédéric Mistral, trouva l’inspiration pour L’Arlésienne.
Rencontrez Vincent et Mireille avant d’assister à une scène émouvante des voisins apportant des offrandes à une accouchée angoissée par une naissance à risque.
Poursuivez vers un cabanon, témoin des parties de chasse de Clemenceau, et écoutez ses réflexions cinglantes sur l’esprit local.
Admirez ensuite les santons d’après la Révolution avant d’explorer les salles thématiques archéologie, outils paysans, guerres mondiales et aviation, où un diplôme de Saint-Exupéry vous attend.
Enfin, découvrez les ateliers d’archéologie, d’édition et d’exposition, et rejoignez une communauté de passionnés. .
Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com
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English :
In May, the European Night of Museums is organized in France and throughout Europe. In Marignane, you can explore local history at the Musée Albert Reynaud, with its mix of Provencal culture, popular traditions and memories of yesteryear.
L’événement Nuit des musées Marignane a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Marignane
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