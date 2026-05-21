Exposition de l’École Municipale d’Arts Plastiques Ville de Marignane Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane
Exposition de l’École Municipale d’Arts Plastiques Ville de Marignane Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane vendredi 5 juin 2026.
Marignane
Exposition de l’École Municipale d’Arts Plastiques
Du 05/06 au 25/06/2026.
Ouvert tous les jours
* Aux heures d’ouverture mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 18h et samedi de 9h30 à 17h.
Vernissage le 5 juin à 18h30. Ville de Marignane Médiathèque Jean d’Ormesson Rue De Figueras Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-05
L’École d’Arts Plastiques de Marignane (EMAP) prend ses quartiers à la médiathèque Jean d’Ormesson, dans le cadre de son salon d’été.
Sont présentés les travaux des élèves (sculptures, photographies, peintures, céramiques) effectués au cours de l’année.
…Et c’est dans cet écrin de culture, la médiathèque Jean d’Ormesson, que vous pouvez constater l’étendue des services proposés par l’EMAP. .
Ville de Marignane Médiathèque Jean d’Ormesson Rue De Figueras Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 40 artsplastiques@ville-marignane.fr
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English :
The École d’Arts Plastiques de Marignane (EMAP) takes up residence at the Jean d’Ormesson media library, as part of its summer exhibition.
Students’ work (sculptures, photographs, paintings, ceramics) produced over the course of the year will be on display.
L’événement Exposition de l’École Municipale d’Arts Plastiques Marignane a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Marignane
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