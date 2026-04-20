Opération Nettoyons le Sud 4ème édition Rue Edmond Rostand Marignane

Marignane

Opération Nettoyons le Sud 4ème édition

Samedi 30 mai 2026.

9h30 départ du complexe sportif du Bolmon. Rue Edmond Rostand Complexe sportif du Bolmon Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Ambassadeur de la propreté ? Bonne volonté ? Bénévole ? Amoureux de la nature ? Vous souhaitez apporter votre pierre à l’opération Nettoyons le Sud ? Sans attendre, venez prendre part au plus grand ramassage de déchets de la région !

La Ville de Marignane participe à la plus grande opération de ramassage des déchets en région Sud. Tous les habitants sont invités à se joindre à cet évènement afin de retrouver un environnement agréable. .

Rue Edmond Rostand Complexe sportif du Bolmon Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 14 environnement@ville-marignane.fr

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English :

Cleanliness ambassador? Good will? Volunteer? Nature lover? Would you like to make your contribution to the Clean Up the South campaign? Come and take part in the region’s biggest litter pick!

L’événement Opération Nettoyons le Sud 4ème édition Marignane a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Marignane