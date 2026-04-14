NUIT EUROPEENNE DES MUSEES, Musée Albert Reynaud, Marignane

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES Samedi 23 mai, 18h00 Musée Albert Reynaud Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez vivre la magie du Musée Albert Reynaud !

Le Musée Albert Reynaud ouvre grand ses portes pour une soirée exceptionnelle : un voyage à travers le temps, les traditions et les émotions.

Dans le cœur historique de Marignane, entre remparts médiévaux et maisons anciennes, laissez-vous emporter par la beauté d’un lieu où chaque objet raconte une histoire, chaque salle murmure la mémoire d’un peuple.

Fondé par Albert Reynaud, passionné de sa ville et de son patrimoine, le musée est aujourd’hui un véritable conservatoire vivant de la Provence : outils paysans, objets d’art populaire, archives, photographies, et témoignages de la vie quotidienne d’autrefois.

C’est un lieu où l’on découvre la Provence d’avant la modernité, celle des gestes simples, des fêtes, des métiers et des rêves.

À l’occasion de la Nuit des Musées, venez découvrir ou redécouvrir ce trésor local :

Visites éclairées et contées,

Rencontres avec les bénévoles et les passionnés,

Animations et surprises nocturnes,

Ambiance conviviale et gratuite pour tous les âges.

✨ Redécouvrez Marignane autrement : sous les étoiles, dans la lumière du patrimoine.

Le musée vous attend pour partager un moment de culture, de mémoire et de plaisir.

Musée Albert Reynaud – 14 rue Covet, Marignane

️ Entrée libre – Venez nombreux !

Musée Albert Reynaud 14 rue Covet 13700 Marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0661340237 Deux maisons populaires qui s’appuient sur la tour médiévale et le rempart du « Petit Versailles » du seigneur, hébergent les souvenirs vernaculaires d’une population brimée par sa seigneurie.

Vous y trouverez la cuisine typiquement provençale qui reçoit Alphonse Daudet marqué par le malheur de son ami Frederic Mistral, à l’étage. Malheur partagé qui donnera naissance à cette œuvre magnifique qu’est l’Arlésienne.

Après avoir croisé Vincent et Mireille et échangé quelques mots avec Mistral, vous assisterez à la visite des voisins qui viennent apporter leurs cadeaux symboliques et mystiques à l’accouchée qui a vécu neuf mois de grossesse dans l’angoisse d’une naissance alors à haut risque.

Vos pas vous mèneront ensuite vers un cabanon, paysage de pêche et de chasse pratiquées par Clemenceau dont on écoutera deux pages d’un homme ulcéré par la gouaillerie locale.

Il ne vous faudra pas moins que l’adoration de nos santons d’après Révolution pour vous remettre de ces « canailleries ».

Mais la visite est encore longue avec sa salle d’archéologie, ses outils et ateliers paysans, ses salles des deux guerres mondiales, sa salle de l’aviation avec un diplôme de Saint-Exupéry, des témoignages des ailes brisées.

A la fin de la visite, nous vous inviterons à prendre connaissance de nos ateliers d’archéologie, d’édition, de créations d’expositions … en espérant que vous viendrez grossir nos rangs de passionnés. – Autoroutes, aéroport, gare à 5km

– 3 parkings gratuits avec bornes de recharge à moins de 200m ( 500 places)

Venez vivre la magie du Musée Albert Reynaud !

Musée A. Reynaud