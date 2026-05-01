La boîte à surprises Concert de Joce Ballerat Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

Marignane

La boîte à surprises Concert de Joce Ballerat

Mercredi 27 mai 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

L’association La boîte à surprises vous propose de partager une belle soirée avec Joce ballerat. De vous à moi est une création musicale qui met en dialogue ses chansons originales et celles de Véronique Sanson.

A (re)découvrir ! Venez nombreux !

Le spectacle met en regard une construction cohérente où deux écritures féminines se répondent sans alternance systématique. Porté par un duo piano/voix élégant, il explore des thèmes universels tels que l’intime, la liberté et le rapport au monde. Un projet accessible, exigeant dans son écriture, pensé pour la scène et la rencontre avec le public. .

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

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English :

The association La boîte à surprises invites you to share an evening with Joce ballerat. De vous à moi is a musical creation featuring a dialogue between her original songs and those of Véronique Sanson.

To be (re)discovered! Come one, come all!

L’événement La boîte à surprises Concert de Joce Ballerat Marignane a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Marignane