Don du sang Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Don du sang
Mercredi 20 mai 2026 de 15h à 19h30.
Possibilité de prendre rendez-vous sur mon-rdv-don de sang.efs.sante.fr. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Vous voulez faire un geste solidaire ? Vous pouvez en donnant votre sang à l’espace Culturel Saint-Exupéry.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.
Les réserves sont faibles ! 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France.
Mobilisez-vous et partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! .
Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jjtrogno@gmail.com
English :
Would you like to make a gesture of solidarity? You can by donating blood at the Espace Culturel Saint-Exupéry.
Don’t forget to bring your ID.
