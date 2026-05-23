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Au p’tit Bonheur Concert acoustique du groupe ARKANSY Restaurant Au p’tit Bonheur Marignane

Au p’tit Bonheur Concert acoustique du groupe ARKANSY Restaurant Au p’tit Bonheur Marignane samedi 6 juin 2026.

Lieu : Restaurant Au p'tit Bonheur

Adresse : 124 Avenue Jean Jaurès

Ville : 13700 Marignane

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Marignane

Au p’tit Bonheur Concert acoustique du groupe ARKANSY

Samedi 6 juin 2026.
A 19h30. Restaurant Au p’tit Bonheur 124 Avenue Jean Jaurès Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Envie de passer une bonne soirée musicale les pieds sous la table ?
Le restaurant Au P’tit Bonheur accueille le groupe ARKANSY pour un concert acoustique avec sa formule entrée, plat, dessert, café ou thé pour 30€. Places limitées ! Venez nombreux !
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Restaurant Au p’tit Bonheur 124 Avenue Jean Jaurès Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 09 61 01  burhan234@hotmail.com

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English :

Fancy a musical evening with your feet under the table?
Restaurant Au P’tit Bonheur welcomes the group ARKANSY for an acoustic concert with a starter, main course, dessert, coffee or tea for 30? Limited seating! Come one, come all!

L’événement Au p’tit Bonheur Concert acoustique du groupe ARKANSY Marignane a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Marignane

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