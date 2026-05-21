Exposition de Jean-Claude PALACCIO Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane

Marignane

Exposition de Jean-Claude PALACCIO

Du 03/06 au 16/06/2026.

Fermé le dimanche

*Horaires d’ouverture

– Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h Samedi de 9h à 12h.



Vernissage samedi 6 juin à 11h30. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 Rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-03

L’artiste peintre Jean-Claude PALACCIO expose ses œuvres au musée des arts et traditions populaires, Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.



Vous êtes attendus nombreux.

Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.



C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle. .

Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 Rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com

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English :

Painter Jean-Claude PALACCIO exhibits his work at the Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, during opening hours.



We look forward to seeing you there.

L’événement Exposition de Jean-Claude PALACCIO Marignane a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Marignane