Exposition de Jean-Claude PALACCIO Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane
Exposition de Jean-Claude PALACCIO Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane mercredi 3 juin 2026.
Marignane
Exposition de Jean-Claude PALACCIO
Du 03/06 au 16/06/2026.
Fermé le dimanche
*Horaires d’ouverture
– Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h Samedi de 9h à 12h.
Vernissage samedi 6 juin à 11h30. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 Rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-03
L’artiste peintre Jean-Claude PALACCIO expose ses œuvres au musée des arts et traditions populaires, Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.
Vous êtes attendus nombreux.
Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.
C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle. .
Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 Rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Painter Jean-Claude PALACCIO exhibits his work at the Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, during opening hours.
We look forward to seeing you there.
L’événement Exposition de Jean-Claude PALACCIO Marignane a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Marignane
À voir aussi à Marignane (Bouches-du-Rhône)
- Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie Groupe scolaire Marie Curie Marignane 30 mai 2026
- Marignane Provence Overland Festival 2ème édition Rue Edmond Rostand Marignane 30 mai 2026
- Opération Nettoyons le Sud 4ème édition Rue Edmond Rostand Marignane 30 mai 2026
- Ballet Cendrillon par la Compagnie Julien Lestel Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane 30 mai 2026
- Journée sport en famille Chemin de l’Esteou Marignane 30 mai 2026