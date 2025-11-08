Randonnée commentée La petite Camargue marignanaise La Palun Marignane

Randonnée commentée La petite Camargue marignanaise

Mercredi 3 juin 2026, le 1er mercredi du mois.

A 13h45 rendez-vous au parking des Paluns, chemin des Macreuses. La Palun Chemin des Macreuses Marignane Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2026-06-03

fin : 2026-06-03

2026-06-03

L’Office de Tourisme propose une randonnée commentée, à La Palun La petite Camargue marignanaise .

Elle sera animée par Jean-François Lion, guide nature municipal de la Ville de Marignane, spécialiste environnement.

Visite ornithologique, orchidologique et écologique.

Cette zone humide, entre Marignane et Châteauneuf-Les-Martigues, est constituée par de la pinède, de la prairie sèche, de la prairie humide, de la forêt humide, des marais temporaires et des marais permanents.

Cette richesse de milieux est favorable au développement de 9 espèces d’orchidées et à la présence de 250 espèces d’oiseaux sédentaires et migrateurs hivernants ou nicheurs.



N’hésitez pas à prendre vos jumelles.

Durée environ 2h30 3h Distance entre 5 à 7 km Dénivelé aucun Marche aisée. .

La Palun Chemin des Macreuses Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

The Tourist Office proposes a guided hike, at La Palun La petite Camargue marignanaise .

It will be animated by Jean-François Lion, municipal nature guide of the city of Marignane, specialist in environment.

German :

Das Fremdenverkehrsamt bietet eine kommentierte Wanderung in La Palun an: La petite Camargue marignanaise (Die kleine Camargue von Marignane).

Sie wird von Jean-François Lion geleitet, einem städtischen Naturführer der Stadt Marignane und Umweltspezialisten.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo propone una passeggiata guidata a La Palun: La petite Camargue marignanaise .

Sarà guidata da Jean-François Lion, guida naturalistica comunale della città di Marignane e specialista dell’ambiente.

Espanol :

La Oficina de Turismo propone un paseo guiado en La Palun: La petite Camargue marignanaise .

Estará dirigida por Jean-François Lion, guía municipal de naturaleza de la ciudad de Marignane y especialista en medio ambiente.

