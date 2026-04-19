Les estivales du sport Esplanade Laurens Deleuil Marignane

Marignane

Les estivales du sport

Du lundi 18 au vendredi 22 mai 2026. Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-18

Le Service des Sports et les associations sportives de la Ville de Marignane proposent une semaine de découverte et d’initiation à différentes pratiques sportives.

.

Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sports@ville-marignane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sports Department and the sports associations of the City of Marignane offer a week of discovery and initiation to different sports practices.

L’événement Les estivales du sport Marignane a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Marignane