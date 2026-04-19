Les estivales du sport Esplanade Laurens Deleuil Marignane
Les estivales du sport Esplanade Laurens Deleuil Marignane lundi 18 mai 2026.
Marignane
Les estivales du sport
Du lundi 18 au vendredi 22 mai 2026. Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-18
Le Service des Sports et les associations sportives de la Ville de Marignane proposent une semaine de découverte et d’initiation à différentes pratiques sportives.
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Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sports@ville-marignane.fr
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English :
The Sports Department and the sports associations of the City of Marignane offer a week of discovery and initiation to different sports practices.
L’événement Les estivales du sport Marignane a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Marignane
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