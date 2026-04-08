Vide-greniers de l’école Henri Fabre Groupe scolaire Henri Fabre Marignane
Vide-greniers de l’école Henri Fabre Groupe scolaire Henri Fabre Marignane dimanche 17 mai 2026.
Marignane
Vide-greniers de l’école Henri Fabre
Dimanche 17 mai 2026 de 8h à 17h. Groupe scolaire Henri Fabre Boulevard de la Signore Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
La cour de l’école devient le temps d’une journée, un grand vide-greniers. C’est l’occasion pour certains de faire place nette dans les armoires à linge et placards… Pour d’autres de faire des emplettes à petits prix, ou tout simplement se balader.
Vous pourrez trouver une kirielle d’objets à des prix imbattables le coup de cœur pour la décoration de votre intérieur, la trouvaille à qui l’on redonne une seconde vie, la pièce insolite ou indispensable, la perle rare…
De quoi passer une bonne journée à déambuler entre les stands ! .
Groupe scolaire Henri Fabre Boulevard de la Signore Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 20 31 02 dpe.ecolehenrifabre@gmail.com
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English :
The school yard becomes a big garage sale for a day. It is the occasion for some to clear out their cupboards and closets… For others to shop at low prices, or simply to walk around.
L’événement Vide-greniers de l’école Henri Fabre Marignane a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Marignane
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